Президент Абхазии проводит встречу с оппозиционерами

СУХУМ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания принял лидеров оппозиции, в настоящее время проходят переговоры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе президента.

"Президент принял представителей оппозиции Адгура Ардзинбу, Тимура Гулию, Ахру Бжанию. На переговорах присутствуют вице-спикер парламента Михаил Сангулия, премьер-министр Александр Анкваб и руководитель администрации президента Алхас Квициния", - сказала пресс-секретарь президента Марианна Квициния.

Как сообщалось, после второй попытки прорыва ограждения вокруг парламента силовики оттеснили оппозиционеров от здания.

Один из лидеров оппозиции Адгур Ардзинба призвал сторонников отойти от парламента, пока будут проходить переговоры с президентом.