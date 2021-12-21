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Эрдоган: Турция рассчитывает на построение отношений с ЕС на основе возможного вступления

АНКАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе первых телефонных переговоров с новым канцлером Германии Олафом Шольцем указал на необходимость построения отношений Анкары и ЕС на основе возможного вступления республики в сообщество. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении канцелярии президента Турции.

"Эрдоган указал на необходимость построения отношений Турции и ЕС в рамках позитивной повестки дня, основанной на перспективе присоединения Турции к сообществу", - отмечается в сообщении.

Теги
ТурцияГерманияЭрдоган, Реджеп ТайипШольц, Олаф
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