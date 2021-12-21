Блинкен: США не будут называть крайний срок для восстановления ядерной сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Власти США не будут называть крайний срок для восстановления ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, СВПД) с Ираном, но время на это истекает. Соответствующее заявление сделал во вторник на пресс-конференции в Госдепе госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я не буду называть временные рамки <...>, только скажу, что <...> [этот промежуток] становится очень и очень коротким. И восстановление пользы <...> от СВПД путем возвращения к его соблюдению становится все более проблематичным из-за каждодневного продвижения Ирана в своей ядерной программе ", - заявил он.

Блинкен отметил, что США активно изучают альтернативные варианты действий в отношении Ирана и не позволят ему просто тянуть время на переговорах в Вене. "Мы по-прежнему очень заинтересованы в том, чтобы понять, можем ли мы вернуть ядерную программу [Тегерана] обратно в коробку, в которой она была, но, если мы не сможем сделать это в связи с тем, что Иран не будет добросовестно взаимодействовать [на переговорах в Вене], мы активно изучаем альтернативы и [другие] варианты. Чего мы не потерпим, так это если Иран будет пытаться тянуть время за столом переговоров, не участвуя [в дискуссии] добросовестно и с [необходимой] скоростью, продолжая при этом наращивать свою [ядерную] программу", - сказал он.

Руководитель Госдепа также назвал решение предыдущей вашингтонской администрации о выходе из СВПД "одним из худших" внешнеполитический решений США за последнее десятилетие.

СВПД был подписан с Ираном в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы постоянной "пятеркой" Совета Безопасности ООН и Германией. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном.

Седьмой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки завершился 17 декабря в Вене. Европейские переговорщики взяли перерыв на рождественские праздники. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов не исключил, что следующий раунд может стать последним и самым длительным. При этом переговорщики настроены попытаться завершить работу до конца января - начала февраля 2022 года. Переговорщики ранее подтвердили, что дальнейшая работа пойдет на основе документов, которые были наработаны в ходе шести раундов к июню 2021 года. Отмечалось, что все стороны стремятся к восстановлению СВПД в первоначальном виде.