Reuters: премьер-министр Судана намерен в ближайшие часы уйти в отставку

ТАСС, 21 декабря. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук сообщил ряду политиков о своем намерении в ближайшие несколько часов сложить с себя полномочия. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По его данным, собеседники Хамдука убеждали его не покидать пост, но он не изменил своего решения.

В ночь на 25 октября в разгар политического кризиса в Судане, сопровождавшегося активными протестными выступлениями, военные полностью отстранили гражданских представителей от власти, арестовав группу высокопоставленных чиновников во главе с премьер-министром Хамдуком.

11 ноября указом генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана был сформирован обновленный Суверенный совет страны, состав которого был определен по итогам переговоров между представителями вооруженных и гражданских сил. 21 ноября, после продолжавшихся несколько недель столкновений сторонников гражданского правительства с военными, в результате которых погибли не менее 40 человек, было заключено новое политическое соглашение между военными и гражданскими силами Судана. Основной пункт документа - это отмена решения армейского командования об отстранении Хамдука от должности.