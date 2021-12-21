Эрдоган обсудил с Мадуро вопросы двустороннего сотрудничества

АНКАРА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом говорится в распространенном во вторник канцелярией президента Турции сообщении.

"Лидеры обсудили шаги по развитию двустороннего сотрудничества, а также региональные проблемы", - заявили в администрации Эрдогана.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции страны Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.