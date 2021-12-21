Власти Эфиопии не планируют проводить широкую военную операцию в Тыграе

ПРЕТОРИЯ, 21 декабря. /ТАСС/. Федеральное правительство Эфиопии не намерено проводить полномасштабную военную операцию на территории штата Тыграй после того, как повстанцы из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) потерпели поражение в боях на севере страны. Об этом сообщил во вторник эфиопский телеканал Fana со ссылкой на государственного министра в МИД Эфиопии Редвана Хусейна, который провел встречу с аккредитованными в Аддис-Абебе зарубежными послами.

По словам госминистра, центральные власти не имеют намерений проводить полномасштабную военную операцию в Тыграе по преследованию террористического НФОТ в городах и деревнях, однако они будут внимательно следить за тем, чтобы НФОТ больше не мог проводить свои атаки. Хусейн добавил, что правительство Эфиопии сохраняет свои права на обеспечение территориальной целостности государства и не отказывается от прерогативы размещать федеральные силы во всех частях страны, включая Тыграй.

Хусейн также сообщил, что правительство разработало план проведения всеобъемлющего диалога с политическими силами и общественностью по всем важнейшим вопросам жизни государства. Он не исключил, что в результате этих консультаций будут приняты поправки к действующей конституции Эфиопии.

Федеральные подразделения ВС Эфиопии начали 25 ноября на севере страны крупное наступление на позиции сил Тыграя, которые пытались перерезать в Амхаре и Афаре важнейшие транспортные магистрали и выйти к столице страны Аддис-Абебе. В ходе него правительственные части вернули контроль над более чем 40 городами в штатах Амхара и Афар, вынудив отряды повстанцев отступить на север, к административной границе Тыграя. Повстанцы 12 декабря попытались контратаковать, но безуспешно. В свою очередь правительственные силы после нескольких дней затишья, в течение которых произошла передислокация, возобновили в середине минувшей недели наступление на север, вплотную приблизившись к границе Тыграя.

Руководство НФОТ объявило 20 декабря, что отдало приказ всем повстанцам покинуть территорию штатов Амхара и Афар и вернуться в Тыграй. Одновременно лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл предложил немедленно прекратить боевые действия на севере Эфиопии и начать переговоры о мире.