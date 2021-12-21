СМИ: турецкая артиллерия обстреляла поселки на севере Сирии

БЕЙРУТ, 21 декабря. /ТАСС/. Артиллерия турецкой армии открыла во вторник огонь по четырем населенным пунктам на севере сирийской провинции Хасеке. Как сообщило агентство SANA, под обстрел попали поселки Абу-Расейн, Телль-Вард, Рубейат и Эль-Асадия. В результате погибли две женщины и пожилой мужчина, еще не менее 10 человек получили ранения, среди них есть дети.

По информации агентства, вместе с турецкими войсками поселки обстреливали формирования сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемые Анкарой. Они вели интенсивный минометный огонь из районов Абу-Ашба и Аник-эль-Хава. Домам мирных граждан, попавшим под обстрел, нанесен материальный ущерб. Жители предпочли покинуть поселки и переместиться в более безопасные районы.

Ранее агентство SANA сообщило о нападении боевиков из протурецких формирований "Султан Мурад" и "Фиркат Хамза" на селение Мехтелла в окрестностях пограничного города Рас-эль-Айн с целью насильственного захвата домов местных жителей. По его сведениям, несмотря на то что боевики угрожали оружием, население Мехталлы преградило им путь и воспрепятствовало захвату домов и построек.

В понедельник в соседнем Телль-Халафе члены бандформирований взорвали несколько домов мирных граждан, которые отказались добровольно уступить их боевикам. Семьи, оставшиеся без крова, бежали в город Хасеке, административный центр провинции (630 км от Дамаска).

Турция провела в октябре 2019 года на северо-востоке Сирии военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль своей границы. Размещенные там боевики из протурецких оппозиционных формирований регулярно нападают на мирные населенные пункты, вынуждая жителей покидать свои дома. В этой местности действуют также отряды курдов, которые совершают диверсии против турецких войск и их союзников.