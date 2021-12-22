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Госдеп призвал Россию прекратить "провокационную риторику" по Украине

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США Нед Прайс подчеркнул, что ответственность за эскалацию напряженности несут Москва и поддерживающие ее силы, а не Киев или Вашингтон
Здание Госдепартамента США AP Photo/J. Scott Applewhite
Описание
Здание Госдепартамента США
© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США после заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу относительно ситуации на Украине призвал РФ прекратить использовать "ложную и провокационную риторику". С таким утверждением выступил во вторник пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

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"Вопреки заявлениям российского министра обороны, Россия и поддерживающие ее силы несут ответственность за эскалацию напряженности, а не Украина или Соединенные Штаты", - написал он на своей странице в Twitter. "Мы призываем Россию прекратить использовать ложную, провокационную риторику и предпринять действенные меры с целью деэскалации напряженности, чтобы обеспечить позитивную атмосферу для дискуссий", - заявил Прайс. Он не уточнил, какие именно слова российского министра относительно ситуации на Украине он комментирует.

В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отверг заявления российской стороны о готовящихся провокациях в Донбассе с участием сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК). "Эти заявления министра [обороны РФ Сергея] Шойгу являются полностью неверными", - приводит его слова газета Politico.

Во вторник Шойгу на заседании коллегии Минобороны сообщил, что в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социальных значимых объектах, осуществляют подготовку украинских силовых операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям. Шойгу также отметил, что для совершения провокаций в населенный пункт Авдеевка и село Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В ДНР и ЛНР отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаСШАРоссия
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