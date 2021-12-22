Глава ЮНЕСКО отметила важность роли России в организации

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле заявила о важной роли, которую играет России в организации, и особенно выделила сотрудничество в сфере образования и науки.

"Россия играет очень важную роль в ЮНЕСКО, начиная со времен СССР. Ваша страна всегда была членом исполнительного совета, очень приверженным осуществлению целей организации", - сказала Азуле в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

При этом она отметила, что Россия особенно активна в сфере высшего образования и науки. "Мы очень много работаем с академиями, с университетами, с кафедрами различных учебных заведений стран ЮНЕСКО и по всей территории России", - указала собеседница агентства.

"России учредила в ЮНЕСКО научную премию имени Дмитрия Менделеева. Это очень значимая международная награда за достижения в области фундаментальной науки", - добавила Азуле.

Полностью интервью с главой ЮНЕСКО будет показано на телеканале "Россия-24" в программе "Формула власти".