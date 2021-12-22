Парламент Киргизии отказался лишать неприкосновенности депутата Жетигенова

БИШКЕК, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты парламента Киргизии отказались лишать неприкосновенности своего коллегу Бакытбека Жетигенова, который подозревается в попытке захвата власти. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе высшего законодательного органа.

"Депутаты отказали генеральной прокуратуре в даче согласия на привлечение Жетигенова к уголовной ответственности", - заявила представитель пресс-службы. По ее словам, за это решение проголосовали 88 народных избранников.

Жетигенов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в конце ноября текущего года. По версии следствия, он вместе со своими соратниками намеревался после состоявшихся 28 ноября парламентских выборов организовать массовые беспорядки в столице республики и захватить власть в стране.

Подозреваемыми по данному делу являются еще несколько человек, в том числе бывшие кандидаты в депутаты от Партии зеленых.

В связи с данным решением депутатского корпуса Жетигенов должен быть освобожден из-под стражи в самое ближайшее время. В Киргизии парламентарии могут быть привлечены к ответственности только после того, как высший законодательный орган даст на это разрешение.