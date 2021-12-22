Пакистан испытал крылатую ракету, способную нести ядерный заряд

ИСЛАМАБАД, 22 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Пакистана во вторник испытали крылатую ракету Babur-1В.

"Пакистан провел успешный испытательный пуск крылатой ракеты Babur-1В с дальностью 900 км. Предыдущая версия этой ракеты имела дальность 450 км. Крылатая ракета Babur-1В способна с высокой точностью поражать цели на суше и на море", - цитирует в среду заявление армейской пресс-службы телеканал Geo TV.

Запуск был осуществлен с наземной мобильной пусковой установки.

"Президент Пакистана Ариф Алви и премьер-министр Имран Хан поздравили военных с успешным проведением испытаний", - отметила пресс-служба.

Ракета Babur-1В способна нести боеголовки ядерного и обычного типов. Первый вариант ракеты Babur-1A находится на вооружении армии Пакистана с 2010 года.