Суд в Белоруссии дал четверым обвиняемым в терроризме от 18 до 20 лет

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Минский областной суд приговорил четверых обвиняемых в совершении актов терроризма и незаконном обороте оружия к лишению свободы на срок от 18 до 20 дет. Об этом сообщил в среду в своем Telegram-канале незарегистрированный Минюстом Белоруссии правозащитный центр "Весна".

По данным правозащитников, обвиняемые Игорь Олиневич и Сергей Романов получили по 20 лет лишения свободы, Дмитрий Дубовский - 18 лет, а Дмитрий Резанович - 19 лет. Обвиняемые причисляют себя к анархистам, ранее они были включены Комитетом государственной безопасности в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

Приговор не вступил в силу, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

По версии следствия, 21 октября 2020 года обвиняемые подожгли четыре легковых автомобиля на стоянке прокуратуры Солигорского района (Минская область), а также служебное помещение административного здания межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз. 28 октября того же года обвиняемые подожгли здание ОГАИ Мозырского РОВД (Гомельская область), указано в материалах дела. По данным прокуратуры, общая сумма ущерба, нанесенного обвиняемыми, превышает 70 тыс. белорусских рублей (около $28 тыс.). Фигурантов дела в лесу вблизи населенного пункта Богутичи Ельского района (Гомельская область) задержали военнослужащие пограничной службы.

До этого, следует из материалов дела, Олиневич и Дубовский приобрели на Украине пистолет Star Model 30M, травматический пистолет Zoraki с конструктивными изменениями и патроны к ним, а затем ввезли их в Белоруссию. Установлено также, что Романов приобрел и хранил при себе обрез ружья ЗК и не менее пяти патронов, а Резанович - ручную гранату РГН. В Генпрокуратуре Белоруссии после окончания следствия заявили, что обвиняемые не позднее 15 октября 2020 года объединились в группу и вступили в сговор для совместного совершения актов терроризма, чтобы оказывать воздействие на принятие решений органами власти и дестабилизировать общественный порядок.