СМИ: НАТО повысила боеготовность из-за якобы наращивания войск РФ у границ Украины

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) повысила боеготовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в связи с якобы имеющим место наращиванием российских войск у границ Украины. Об этом в среду сообщила газета Die Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата НАТО.

По ее информации, Объединенная оперативная группа высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), являющаяся составной частью сил быстрого реагирования, "должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней вместо семи, как было ранее". В настоящее время командование VJTF возглавляет Турция. В 2023 году оно перейдет к Германии.

Вместе с тем, как указывает Die Welt, другие подразделения сил быстрого реагирования НАТО, включая спецназ и логистов, также были переведены в режим повышенной готовности. Соответствующее решение, по данным газеты, было принято на прошлой неделе Североатлантическим советом, в котором представлены все государства, входящие в состав альянса. Кроме того, как утверждает издание, целью повышения боеготовности НАТО является также усиление защиты государств - членов из Восточной Европы (Польши, Румынии, стран Балтии).

Представитель НАТО отказался публично подтвердить данную информацию. "Союзники по НАТО ясно дали понять, что [действия] России должны быть прозрачными, Россия должна снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь издержки и последствия. Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог", - отметил представитель альянса.

В субботу издание Der Spiegel сообщило, что Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс предложил союзникам расширить присутствие альянса на восточном фланге, а именно в Болгарии и Румынии, в ответ на якобы имеющее место наращивание российских войск у границ Украины. Как считает Уолтерс, увеличение контингента стало бы сигналом Москве о том, что НАТО не намерена наблюдать за действиями РФ у границ Украины, не принимая никаких мер. Он утверждал, что это, по его оценке, не представляет собой провокацию, однако необходимо для "перестраховки".

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.