Эрдоган отверг возможность проведения досрочных выборов в Турции

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду категорически отверг возможность проведения досрочных президентских и парламентских выборов в стране на фоне рекордного падения курса турецкой лиры.

"Я заявляю, что выборы пройдут в июне 2023 года. Досрочных выборов не будет. Я ставлю точку [в этом вопросе]", - сказал турецкий лидер в ходе выступления на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

По словам Эрдогана, власти республики "знают, что они делают и куда движутся". "Мы заявили, что не будем оказывать давление на наш народ ни процентами, ни инфляцией. И мы за это боремся. Мы находимся на пороге нового прорыва. Мы добьемся тех результатов, которых хотим", - утверждает президент Турции.

Во вторник власти Турции представили уникальный для финансовой практики страны инструмент защиты частных вкладов населения в турецких лирах, который призван значительно укрепить интерес к депозитам в национальной валюте на фоне ее чрезмерной волатильности в этом году. Физические лица смогут открыть срочный сберегательный счет в лирах под гарантии от государства, что на дату закрытия счета они не потеряют средства из-за снижения доходности вследствие изменения курсов валют или установленной при открытии процентной ставки. Такие депозиты можно будет открыть на 3, 6, 9 и 12 месяцев. Министерство финансов пояснило, что в день закрытия счета банк сравнит процентную ставку и курс валют на дату открытия, если какой-то из этих показателей окажется таким, что снизит изначально планировавшуюся доходность вклада, то итоговая сумма, возвращаемая клиенту, будет пересчитана в его пользу и в большую сторону на основании актуальных реалий финансового рынка.

Турецкая лира ушла в крутое пике, обвалившись почти на треть по сравнению с началом года всего лишь за ноябрь. Причиной этому называют политику ЦБ, который, как считается, под нажимом властей продолжает снижать кредитную ставку. Так, на прошлой неделе он понизил одну из ключевых ставок на аукционах недельного репо (краткосрочный заем средств под залог ценных бумаг) с 15% до 14%.

В понедельник лира упала до уровня 18 лир за доллар. Однако после заявлений властей о новых мерах по возвращению финансовой стабильности нацвалюта отыграла за несколько часов до 30% потерянной за последние недели стоимости. Сейчас курс колеблется в районе 13 лир за доллар.