В Турции к тюремному сроку приговорили одного из ключевых сторонников экс-главаря ИГ

АНКАРА, 22 декабря. /ТАСС/. Турецкий суд приговорил в среду одного из ключевых сторонников бывшего главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) к тюремному заключению. Об этом сообщил телеканал ТRТ.

Турецкие СМИ называют преступника по имени Ахмед Сулейман ибн Мухаммед ближайшим помощником руководителя ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Суд приговорил боевика к восьми годам и четырем месяцам тюрьмы.

Террорист был задержан силами безопасности Турции в Стамбуле в мае этого года в ходе спецоперации полицейских и сотрудников Национальной разведывательной организации.

27 октября 2019 года аль-Багдади был убит в ходе спецоперации подразделения "Дельта" ВС США в провинции Идлиб. Вычислить его местонахождение удалось благодаря внедренному в его окружение агенту, который раскрыл американцам убежище террориста и предоставил план здания. В ночь на 27 октября туда прибыли военнослужащие США на восьми вертолетах, ворвались в комплекс и начали его зачистку. В ходе штурма были уничтожены пять боевиков ИГ, включая четырех женщин; американские военные не понесли потерь. Сам аль-Багдади попытался укрыться в одном из тоннелей, где в итоге привел в действие пояс смертника, подорвав себя и двух своих детей. По словам президента США Дональда Трампа, "он умер как собака, он умер как трус, плача, скуля и крича".

Спустя день стало известно, что останки террориста были захоронены в море.