Минск отверг причастность к созданию миграционного кризиса на границе с ЕС

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Белоруссия не причастна к созданию миграционного кризиса на границе с Евросоюзом (ЕС), обвинения в адрес белорусской стороны по этому поводу являются беспочвенными. Об этом говорится в обращении членов Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания (парламента) Белоруссии к европейским парламентариям, распространенном в среду.

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"Мы категорически отвергаем утверждения о причастности белорусской стороны к созданию миграционного кризиса на границе с Европейским союзом. Беларусь не является причиной и источником этой проблемы", - отмечается в обращении.

В Минске считают, что "люди бегут от войны и нищеты из стран Ближнего Востока". "Вами, европейскими политиками, этим беженцам была обещана лучшая жизнь", - отметили в белорусском парламенте. Его члены убеждены, что "польское руководство переступило множество красных линий в отношении беженцев, перешло границы здравого смысла и человеческой морали". "Преступные действия польской стороны по жестоким расправам над мигрантами на границе тщательно задокументированы и проанализированы правоохранительными органами Беларуси", - отмечается в обращении. В нем также говорится, что "все материалы будут переданы в международные организации и межпарламентские структуры".

Члены верхней палаты парламента призвали европейских коллег прекратить распространять "не соответствующую действительности информацию о Республике Беларусь, вмешиваться во внутренние дела, создавать опасную ситуацию в области региональной безопасности, что отвечает интересам народов всех европейских стран, в том числе Республики Беларусь".

Кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались силой попасть в Польшу, прорвав заграждение из колючей проволоки. В последние недели мигранты несколько раз в сутки пытаются проникнуть на польскую территорию небольшими группами. Польша обвиняет в нынешнем миграционном кризисе власти Белоруссии. По утверждению Варшавы, они намеренно свозят тысячи мигрантов в свою страну, чтобы потом направлять их на границу, дестабилизируя ситуацию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в этой ситуации виноваты именно страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.