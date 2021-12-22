Горсовет Полтавы не сумел отправить в отставку мэра за высказывания о войне в Донбассе

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты городского совета украинского города Полтава не смогли набрать достаточного числа голосов, чтобы отправить в отставку мэра Александра Мамая, заявившего, что в Донбассе идет братоубийственная война. Об этом в среду сообщило агентство Укринформ.

По его данным, за отставку Мамая проголосовали 23 депутата. Согласно законодательству, за досрочное прекращение полномочий мэра города должны проголосовать не менее двух третей депутатов от общего состава совета. Для Полтавы это количество составляет 29 человек. Следовательно, решение об отставке было не принято.

В начале декабря Мамай в эфире телеканала "Наш" заявил, что в Донбассе идет война между братьями, которая одновременно является противостоянием двух сверхдержав - России и США. Мэр также посетовал на то, что Украина прекратила сотрудничество с Россией. Мамай заметил, что из-за санкций электромеханический завод Полтавы, который ранее очень много работал на рынок РФ, находится на грани закрытия.

После высказываний о конфликте в Донбассе Мамай попал в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", где публикуются личные данные людей, которых создатели портала считают врагами Украины. В базе данных сайта Мамай обозначен как "пособник террористов и российских оккупантов", администраторы сайта ставят ему в вину "распространение кремлевской пропаганды", "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", а также "участие в пропагандистских мероприятиях России", которая на Украине на официальном уровне провозглашена "страной-агрессором". На сайте также отмечается, что мэр Полтавы в прошлом был сторонником экс-президента Виктора Януковича и состоял в Партии регионов.

Мамай впервые был избран мэром Полтавы осенью 2010 года, после этого переизбирался дважды - в 2015 и 2020 годах.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения Януковича от власти на востоке страны, где преобладало русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже порядка 14 тыс. человек, несколько десятков тысяч получили ранения.