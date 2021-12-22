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Еврокомиссия запустила очередную процедуру против Польши по верховенству права

В ЕК заявили, что "пытались наладить диалог, но ситуация не улучшается"

БРЮССЕЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) запустила в среду очередную юридическую процедуру против Польши из-за нарушения Конституционным судом (КС) страны европейского права после провала всех попыток диалога с Варшавой. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Мы запустили сегодня процедуру против Польши из-за нарушения Конституционным судом европейского права. Мы пытались наладить диалог, но ситуация не улучшается", - сказал он.

По его словам, Брюссель уже направил официальное уведомление властям Польши, которые теперь должны в течение двух месяцев ответить на него. После этого ЕК определит дальнейшие шаги.

20 декабря 2017 года Еврокомиссия впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру в отношении Польши за нарушение фундаментального принципа независимости судебной системы. Это решение было вызвано проведением польскими властями реформы судебной системы. Новые нормы вызвали в стране волну протестов, а также недовольство во многих европейских столицах и расследования Еврокомиссии.

Разбирательство между Варшавой и Брюсселем длится уже несколько лет. 7 октября КС Польши, рассмотрев запрос премьер-министра Матеуша Моравецкого, подтвердил несоответствие нормы о доминировании европейского права над положениями конституции республики. Это произошло после того, как Европейский суд юстиции заключил, что очередная реформа польской судебной системы может нарушать законодательство ЕС.

Теги
ПольшаМоравецкий, Матеуш
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