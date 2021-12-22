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СБ ООН принял резолюцию об оказании помощи Афганистану на замороженные средства страны

Срок действия документа составит год
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, разрешающую выделять деньги из замороженных финансовых активов для оказания гуманитарной помощи для Афганистана.

В поддержку резолюции на заседании проголосовали все 15 членов Совета Безопасности ООН. Речь в документе идет об активах, принадлежащих "талибам (движение "Талибан" запрещено в России - прим. ТАСС) и связанным с ними образованиям".

Срок действия резолюции составит год, в декабре 2022 года Совет Безопасности рассмотрит возможность ее продления.

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