Индия испытала новую ракету Pralay класса "земля- земля"

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 декабря. /ТАСС/. Индия провела первый испытательный пуск ракеты нового поколения класса "земля - земля" Pralay. Об этом сообщило министерство обороны республики в своем пресс-релизе.

"Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела 22 декабря 2021 года успешный первый тестовый пуск ракеты класса "земля - земля" Pralay с острова Абдул-Калам у побережья штата Одиша", - заявили в ведомстве. Ракета прошла по заданной траектории и с высокой точностью поразила цель. Все подсистемы сработали удовлетворительно.

Ракета Pralay имеет радиус действия от 150 до 500 км и может быть запущена с мобильной установки. Ее система наведения снабжена передовыми навигацией и авионикой, напомнили в индийском Минобороны.

Глава ведомства Раджнатх Сингх поздравил DRDO с успешным испытанием ракеты и поблагодарил организацию за разработку ракеты класса "земля - земля". Глава DRDO Ратиш Редди заявил в свою очередь, что ракета нового поколения Pralay "придаст необходимый импульс укреплению индийских вооруженных сил".