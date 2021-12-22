Зеленский уполномочил заявлять о внешней политике только себя, премьера и главу МИД

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики могут выступать только глава государства, глава правительства и министр иностранных дел. Об этом в среду сообщил офис Зеленского.

"Установить, что с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только президент Украины, премьер-министр Украины и министр иностранных дел Украины", - отмечается в документе.

Также, согласно указу, МИД предоставляет официальные разъяснения относительно внешнеполитического курса Украины и обеспечивает координацию деятельности государственных органов в сфере внешних связей. Выступления должностных лиц с заявлениями, комментариями и инициативами относительно внешней политики должны будут согласовываться в письменном виде с МИД и "исключительно в пределах их компетенции по соответствующим поручениям" президента, премьера или главы МИД. Согласовывать с внешнеполитическим ведомством госорганы будут и "инициативы по приобретению Украиной членства в международных организациях, межгосударственных объединениях".