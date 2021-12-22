Герасимов и Милли обсудили по телефону вопросы международной безопасности

МОСКВА/ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил вопросы международной безопасности с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в ходе телефонного разговора в среду "военачальники обсудили актуальные вопросы международной безопасности".

Ранее пресс-служба Комитета начальников штабов сообщила, что также обсуждались "вызывающие обеспокоенность" вопросы региональной безопасности.

"[Они] обсудили связанные с региональной безопасностью вопросы, вызывающие обеспокоенность. Телефонный разговор стал продолжением общения двух руководителей с целью обеспечения снижения рисков и операционного предотвращения конфликтов", - отмечается в сообщении.

"В соответствии с предыдущей практикой обе стороны согласились не разглашать конкретные детали их разговора", - уточняется в пресс-релизе.

Предыдущий телефонный разговор Милли и Герасимова состоялся 23 ноября.