Минобороны Украины утверждает, что в Донбассе нет ЧВК и химических веществ

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Украины заявило, что в Донбассе нет частных военных компаний, в том числе иностранных. Ведомство также отрицает доставку туда химических веществ.

"На Украине нет частных военных компаний, в том числе иностранных. <...> Также не соответствует действительности и другое утверждение о якобы доставке резервов неустановленного химического компонента для осуществления провокаций в городах Авдеевка и Лиман", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на официальном сайте ведомства.

Ранее в среду с аналогичным заявлением выступил МИД Украины.

21 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в подконтрольных Киеву населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК. По его словам, они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских силовых операций, подготовку радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям. Шойгу также отметил, что для совершения провокаций в населенный пункт Авдеевка и село Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами.