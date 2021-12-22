{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

США объявили о новых исключениях из санкционного режима в отношении Афганистана

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов США представило в среду три новые генеральные лицензии, которые предполагают исключения из-под американских санкций, введенных в отношении Афганистана, в целях содействия доставке гуманитарной помощи жителям этой страны.

"США являются крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи в Афганистан. Мы привержены поддержке жителей Афганистана, поэтому Минфин предпринимает эти дополнительные шаги для облегчения [процесса предоставления] помощи", - сообщил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, слова которого приводятся в заявлении ведомства.

Теги
АфганистанСША
Боррель назвал важным шагом предложение альянса провести заседание Совета Россия - НАТО
Читать полностью