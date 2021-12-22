Великобритания ввела санкции в отношении лидера афганского ответвления ИГ

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Правительство Великобритании ввело санкции против лидера действующей в Афганистане группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), Санауллы Гафари (также известного как Шахаб аль-Мухаджир). Об этом говорится в обновленном в среду санкционном списке властей Соединенного Королевства.

Британские власти заявили, что Гафари, ставший руководителем "Исламского государства в Хорасане" в июне 2020 года, "ответственен за многочисленные террористические атаки, в результате которых погибли сотни человек".

Кроме того, под ограничительные меры, подразумевающие запрет на въезд и заморозку банковских счетов, попал лидер повстанческой группировки "Союз за мир в ЦАР" Али Дарасса. Согласно заявлению Лондона, это движение причастно к серьезным нарушениям прав человека. Всего в рамках санкционного режима по ЦАР в черном списке Великобритании находятся 14 физических лиц, а также угандийская националистическая группировка "Господня армия сопротивления".