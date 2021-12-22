Лукашенко заявил, что польские спецслужбы заставляли своих военных убивать мигрантов

МИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Сотрудники спецслужб Польши заставляли военнослужащих убивать мигрантов и волонтеров на границе с Белоруссией. Об этом в среду заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя слова польского солдата Эмиля Чечко, попросившего политическое убежище в Белоруссии.

По словам главы государства, "их [польских военнослужащих] спаивали, потом заставляли [убивать] специальные люди". "Никакие это не пограничники, как он [Чечко] говорит. Просто они были одеты и представлялись польскими пограничниками. Это специальные подготовленные люди в системе спецслужб", - сказал он, представляя в Гомельской области ее нового руководителя Ивана Крупко, передает агентство БелТА.

"Людей целенаправленно готовили убивать. Вы думаете, что только для того, чтобы в Польше убивать? Нет, - заявил белорусский лидер. - Не хотелось бы очень. Но это я имею в виду и ориентирую людей в погонах, чтобы мы учли этот фактор". По мнению Лукашенко, скорее всего, военнослужащих "готовили убивать чужих людей в другом государстве". "В каком? Поживем - увидим. Пусть попробуют. Вот вам элемент. Вроде бы скрытый. Но специалисты очень тонко, рассматривая под лупой события, делают соответствующие выводы", - заключил он.

Бежавший 16 декабря в Белоруссию Чечко сказал в интервью телеканалу "Беларусь-1", что был свидетелем убийства польскими силовиками мигрантов, а также двух польских волонтеров. Затем он признался, что сам участвовал в убийствах людей.

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии проинформировал, что 16 декабря вблизи границы был задержан мужчина 1996 года рождения. Он заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Белоруссией в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. В связи с несогласием с проводимой Варшавой политикой относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в республике, отметили в ГПК.