В Ираке заявили, что иностранные ВС завершили операцию в стране

КАИР, 22 декабря. /ТАСС/. Международная коалиция во главе с США завершила операцию по выводу своих войск с территории Ирака, но сохранила присутствие на уровне военных советников. Об этом сообщил в среду представитель Генштаба ВС арабской республики генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи.

"Иностранные силы завершили вывод своих войск до конца этого года, оставив лишь ограниченное число советников, которые оказывают помощь в борьбе с терроризмом. Все мероприятия по выводу войск прошли успешно", - приводит его слова Информационное агентство Ирака.

Как уточнил генерал-майор, советники будут присутствовать на военных базах Айн-эль-Асад (к северу от Багдада) и Харир (в Эрбиле). "Начиная с этого года все военные лагеря [международной] коалиции переходят под контроль наших ВС", - добавил аль-Хафаджи.

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода с территории республики всех иностранных сил. В марте нынешнего года иракский президент Бархам Салех сообщил, что численность войск США там не превышает 2,5 тысячи человек. В апреле премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Казыми проинформировал, что повышение уровня боеготовности национальных армии и сил безопасности, а также успехи в борьбе с террористами позволяют вывести до 60% иностранного воинского контингента. В конце июля президент США Джо Байден заявил, что боевая миссия Вашингтона в Ираке завершится к концу года.