Эфиопские войска взяли с боем крупный город на территории штата Тыграй

ПРЕТОРИЯ, 22 декабря. /ТАСС/. Правительственные войска Эфиопии нанесли очередное поражение повстанцам Тыграя и захватили стратегически важный город Аламата, находящийся на севере страны на территории штата. Об этом сообщило в среду Agence France Presse (AFP) со ссылкой на заявление эфиопской правительственной службы по связям с общественностью.

"Доблестные силы обороны Эфиопии при поддержке подразделений сил безопасности штата Амхара после разгрома вражеских сил захватили город Аламата", - цитирует AFP указанный документ.

Аламата стал первым городом на территории Тыграя, в который вошли федеральные силы в ходе начавшегося в минувшем месяце наступления против повстанцев. Он находится в 20 км к северу от границы со штатом Амхара.

Федеральные подразделения ВС Эфиопии развернули 25 ноября на севере страны крупное наступление на позиции сил Тыграя, которые пытались перерезать в Амхаре и Афаре важнейшие транспортные магистрали и выйти к столице страны Аддис-Абебе. В ходе него правительственные части вернули контроль над более чем 40 городами в штатах Амхара и Афар, вынудив отряды повстанцев отступить на север, к административной границе Тыграя. Повстанцы 12 декабря попытались контратаковать, но безуспешно. В свою очередь правительственные силы после нескольких дней затишья, в течение которых произошла передислокация, возобновили в середине минувшей недели наступление на север, вплотную приблизившись к границе Тыграя.

Руководство НФОТ объявило 20 декабря, что отдало приказ всем повстанцам покинуть территорию штатов Амхара и Афар и вернуться в Тыграй. Одновременно лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл предложил немедленно прекратить боевые действия на севере Эфиопии и начать переговоры о мире.