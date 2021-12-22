Страны Запада заявили в ООН о "масштабных последствиях" при агрессии РФ против Украины

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Возможная военная агрессия России против Украины будет иметь "масштабные последствия" и повлечет "суровую цену". Об этом говорится в совместном заявлении представительств США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Украины, Польши, ряда других европейских стран, а также ЕС при ООН в связи с проведением РФ неформального заседания СБ организации по "формуле Арриа" по вопросу о нарушениях прав национальных меньшинств на Украине и в прибалтийских странах.

"Выбранное для проведения "формулы Арриа" время вызывает особое беспокойство на фоне наращивания Россией сил на Крымском полуострове и у границ Украины, - говорится в заявлении. - Устав ООН запрещает угрозы силой или использование силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будем иметь масштабные последствия и повлечет высокую цену в ответ".