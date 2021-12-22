США ввели санкции против двух фирм в Бразилии по обвинениям в поддержке "Аль-Каиды"

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Американская администрация вводит санкции в отношении трех физических и двух юридических лиц в Бразилии по обвинениям в поддержке террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом объявило в среду Министерство финансов США.

Как оно уточнило, ограничительные меры применяются против Ахмеда аль-Хатыба, Мухаммеда Авада, Хайсама аль-Маграби, а также компаний Home Elegance Comercio de Moveis EIRELI и Enterprise Comercio de Moveis e Intermediacao de Negocios EIRELI. Эти две фирмы базируются в крупнейшем бразильском мегаполисе Сан-Паулу и занимаются продажей мебели. Все три включенных в черный список упомянутых лица имеют также гражданство Египта. Кроме того, аль-Хатыб является гражданином Ливана, а Авад - Сирии. Аль-Маграби прибыл в Бразилию в 2015 году. Он назван Минфином США "оперативником" "Аль-Каиды" в этой южноамериканской стране.

На практике принятые Вашингтоном решения означают, что активы этих трех лиц и двух фирм в юрисдикции США, если таковые имеются, подлежат аресту. Кроме того, американским гражданам отныне запрещено поддерживать с ними какие-либо деловые контакты.

Позднее американское правительство распространило также письменное заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о введении данных санкций. В нем говорится, что решения о применении нынешних рестрикций приняты в рамках усилий, направленных на ликвидацию источников финансирования "Аль-Каиды". "Продолжение деятельности этой сети, базирующейся в Бразилии, демонстрирует, что "Аль-Каида" остается глобальной террористической угрозой. США привержены работе с партнерами, включая Бразилию, в целях разрушения сетей финансовой поддержки группировки "Аль-Каида", - подчеркивает он.