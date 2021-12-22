Белый дом заявил, что США ожидают продолжения дипломатического взаимодействия с Россией

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Власти США считают хорошим признаком наличие дипломатического взаимодействия между Вашингтоном и Москвой, ожидают его продолжения. Об этом заявила в среду на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Хорошим признаком является то, что есть открытая линия дипломатической дискуссии и взаимодействия, которое идет. Мы ожидаем, что это будет продолжаться. Мы надеемся, что это будет продолжаться", - сказала она.

"НАТО - это оборонительный союз. У нас нет агрессивных намерений в отношении России", - добавила Псаки.