Аббас заявил, что Палестина стремится к укреплению двусторонних отношений с США

КАИР, 22 декабря. /ТАСС/. Глава Государства Палестина Махмуд Аббас принял в среду в своей резиденции в Рамалле помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Как сообщило агентство WAFA, в ходе беседы палестинский лидер подчеркнул важность укрепления отношений с Вашингтоном.

"В ходе беседы господин президент проинформировал американского гостя о последних событиях на палестинских территориях, о необходимости положить конец израильской оккупации земель Государства Палестина, а также о важности прекращения [Израилем] поселенческой деятельности. <...> Он указал на важность продолжения работы по укреплению двусторонних отношений с США и преодолению препятствий, стоящих на этом пути", - цитирует агентство заявление канцелярии Аббаса.

Помимо этого палестинский лидер отметил необходимость "прекращения Израилем односторонних действий, которые подрывают решение [ООН] о сосуществовании двух государств", и обратил внимание на важность выполнения израильской стороной подписанных ранее соглашений, чтобы "начать реальный политический процесс в соответствии с нормами международного права".

В свою очередь Салливан, как уточняет WAFA, подтвердил приверженность США решению ближневосточного конфликта на основе создания двух государств, а также указал на важность совместных действий всех сторон для достижения мира и стабильности в регионе.

Ранее помощник американского лидера посетил Израиль, где провел ряд встреч, в частности с премьер-министром еврейского государства Нафтали Беннетом и министром обороны страны Бени Ганцем.

Отношения Палестины и США

После объявления 28 января 2020 года тогдашним хозяином Белого дома Дональдом Трампом вместе с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху ключевых положений так называемой сделки века (плана мирного палестино-израильского урегулирования), категорически отвергнутой палестинцами, Аббас заявил о прекращении действия всех договоренностей с Израилем и США, включая соглашения в сфере безопасности. В случае реализации "сделки века" Палестина потеряла бы порядка 40% своих территорий.

В мае нынешнего года власти Палестины уведомили США о готовности сотрудничать с действующей вашингтонской администрацией ради достижения мира и порядка в Ближневосточном регионе.