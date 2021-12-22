ОБСЕ: контактная группа договорилась вернуться к режиму прекращения огня в Донбассе

КИЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Контактная группа по урегулированию на востоке Украины договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. Об этом заявил в среду специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Микко Киннунен.

"На сегодняшнем заседании ТКГ [контактной группы] с участием представителей ОРДЛО [отдельных территорий Донецкой и Луганской областей] приоритет был предоставлен вопросам безопасности и в частности соблюдения режима прекращения огня. Я был рад, что участники выразили свою решимость полностью соблюдать соглашение об усилении режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - говорится в сообщении ОБСЕ.

С подобным заявлением выступил и глава офиса президента Украины Андрей Ермак, а Министерство обороны Украины заверило, что вооруженные силы страны будут "последовательно и неукоснительно" соблюдать режим прекращения огня, в том числе "относительно условий открытия огня в ответ".

Однако в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) ранее заявили, что украинская делегация не поддержала их новое предложение по усилению режима перемирия. Как сообщил полпред ЛНР на минских переговорах, министр иностранных дел республики Владислав Дейнего, в условиях, когда Киев упорно блокирует согласование проекта заявления о механизмах, обеспечивающих соблюдение перемирия, республики предложили практические шаги по усилению режима прекращения огня.

Как отметил со своей стороны полпред России в rонтактной группе Борис Грызлов, в ходе переговоров представители Киева продолжают блокировать любые мирные инициативы республик Донбасса. В частности, Украина не предпринимает практических действий по соблюдению режима прекращения огня в Донбассе.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в очередной раз обострилась после захвата 13 октября украинскими спецслужбами сотрудника представительства Луганской народной республики в СЦКК.