Трамп объяснил, почему не помиловал Сноудена и Ассанжа

"У этого дела есть две стороны. В одном случае была шпионская сделка, в другом - человек, который раскрыл настоящую коррупцию. Относительно одного из этих дел - не скажу, какого именно - у меня были более сильные чувства. Я мог бы сделать это, но скажу так - есть люди с разными точками зрения на этот вопрос, на обоих сторонах этого дела. И есть плохие люди на одной стороне. И я решил, что пусть все идет, пусть суд сделает свою работу", - заявил он в интервью Кэндис Оуэнс на портале The Daily Wire.

В 2013 году экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских и британских спецслужб, а также о том, что они передают друг другу персональные данные своих граждан. Сноуден также утверждал, что спецслужбы указанных стран занимаются нелегальной прослушкой переговоров лидеров зарубежных государств. Спасаясь от преследования со стороны властей США, он направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил первый вид на жительство в РФ, а сейчас имеет право на бессрочное пребывание на российской территории. На родине Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать его под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры. В Соединенных Штатах основателю WikiLeaks, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.