Жители юга Ливана помешали миротворцам ООН произвести съемку пограничной местности

БЕЙРУТ, 22 декабря. /ТАСС/. Группа жителей поселка Шакра на юге Ливана атаковала в среду патруль Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) в момент, когда миротворцы производили съемку пограничной местности. Как сообщил новостной портал Elnashra, нападавшие преградили путь ооновским внедорожникам и принялись кидать в них камни. Толпа вела себя агрессивно и повредила патрульные машина, пострадавших среди миротворцев нет.

Заместитель главы информационной службы ВСООНЛ Кэндис Ардиель осудила "нападение на тех, кто служит делу мира", потребовав от властей Ливана провести расследование инцидента и наказать виновных. "То, что произошло, абсолютно неприемлемо и является нарушением соглашения о статусе голубых касок", - отметила она.

Ардиель напомнила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, посетивший во вторник штаб-квартиру ВСООНЛ в Эн-Накуре, призвал все стороны уважать свободу передвижения миротворцев, которая имеет решающее значение для выполнения возложенного на них мандата. "Гутерриш подчеркнул, что ооновские силы должны иметь полный и беспрепятственный доступ по всей зоне своих операций, как это согласовано с правительством Ливана и как того требует резолюция 1701 Совета Безопасности ООН", - сказала она.

Как отмечает телеканал Эм-ти-ви, инциденты между миротворцами ООН, следящими за соблюдением режима прекращения на ливано-израильской границе, и населением пограничных с Израилем селений происходят, как правило, когда ооновские патрули перемещаются без сопровождения военнослужащих ливанской армии. Среди жителей южных районов немало сторонников шиитской партии "Хезболлах", которые с недоверием относятся к ВСООНЛ. Последний конфликт между бойцами "Хезболлах" и израильской армией произошел летом 2006 года.