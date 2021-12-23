Премьер Словакии заявил, что условием диалога РФ и НАТО является отвод войск от Украины

ПРАГА, 23 декабря. /ТАСС/. Условием для начала диалога между РФ и НАТО является отвод российских войск от границ Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в среду вечером на своей странице в Facebook.

"Мы [Словакия] согласны, что [между РФ и НАТО] как можно скорее нужно начать конструктивный диалог. Условием, ведущим к [эффективному] диалогу, является то, чтобы Россия отвела свои войска от границ с Украиной. Дальнейшая эскалация [напряженности у российско-украинских границ] и возникновение военного конфликта на границах России с Украиной может привести лишь к единственному [последствию] - к принятию союзниками [странами НАТО] жестких мер против РФ", - утверждает Хегер.

Абсолютным приоритетом, как отметил премьер, является безопасность и суверенитет Украины. По этому вопросу существует, в частности, единство в Евросоюзе.

Комментируя выдвинутые РФ к США и НАТО требования по обеспечению своей безопасности, Хегер утверждает, что их выполнение стало бы возвратом к ситуации в Европе на 1997 год, когда начался процесс расширения Североатлантического альянса за счет стран Центральной и Восточной Европы. "Для нас [Словакии] является неприемлемым желание стереть достигнутое [в сфере укрепления евроатлантического единства] за эти более чем 20 лет", - отметил премьер.

Он выразил заинтересованность Словакии в развитии отношений с Украиной. Взаимодействием с Киевом на политическом уровне, по его словам, ранее пренебрегали в Братиславе. Хегер напомнил, что лишь за текущий год совершил три визита на Украину, безопасность которой ныне находится под угрозой.

"Если безопасность Украины находится под угрозой, то и мы должны проявить бдительность, так как речь идет о безопасности всей Европы", - высказал мнение премьер Словакии.