СМИ: ВВС аравийской коалиции наносят авиаудары по позициям йеменских хуситов в Сане

КАИР, 23 декабря. /ТАСС/. Самолеты ВВС возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции наносят удары по позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Сане. Об этом сообщил в ночь на четверг местный новостной портал Aden al-Gad.

По его информации, удары осуществляются в основном по местам дислокации хуситов, а также по военным складам в Сане. В результате по меньшей мере трех авианалетов в городе прогремели несколько мощных взрывов, в центральном квартале города Эс-Сабин в настоящий момент наблюдаются перебои с подачей электричества, а также пострадал один из мостов.

Между тем руководство коалиции призвало местных жителей проявлять осторожность и не покидать свои дома. "Из-за угрозы, исходящей от точечных ударов с воздуха по законным военным целям в Сане, призываем гражданское население избегать каких-либо собраний и не приближаться к местам обстрелов", - приводит текст заявления телеканал Al Arabiya.

В понедельник самолеты ВВС коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли несколько ударов в районе международного аэропорта Саны, из-за чего, по информации йеменских СМИ, воздушная гавань перестала принимать гуманитарные грузы от ООН и других организаций. Незадолго до этого командование аравийской коалиции потребовало от представителей международных гуманитарных миссий и гражданских сотрудников покинуть зону аэропорта.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, с целью поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади. Война в Йемене привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.