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Байден назвал условие, при котором будет участвовать в выборах в 2024 году

Американский лидер отметил, что для этого он должен быть здоров
Президент США Джо Байден AP Photo/Evan Vucci
Описание
Президент США Джо Байден
© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Глава Белого дома Джо Байден заявил о готовности бороться со своим предшественником республиканцем Дональдом Трампом на следующих президентских выборах в 2024 году.

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"Если я буду здоров, как и сейчас, то я буду баллотироваться снова", - сказал Байлен в среду в интервью телекомпании ABC, а на вопрос ведущего о возможной предвыборной гонке с 45-м президентом США ответил утвердительно и спросил с недоумением, почему он "не должен выдвигаться [на второй срок] с Трампом в качестве кандидата".

Очередные президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования, согласно которым победу одержал демократ Байден. 20 января состоялась его инаугурация. Трамп долго не признавал поражения и обращался в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов.

Теги
СШАБайден, ДжоТрамп, Дональд
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