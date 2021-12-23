В МИД Китая призвали активнее помогать развивающимся странам в борьбе с терроризмом

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Китайские власти предлагают государствам-партнерам активизировать совместные усилия по поддержке развивающихся стран в борьбе с экстремистской деятельностью для формирования более эффективной глобальной антитеррористической стратегии. Об этом сообщил в четверг МИД КНР.

"Мы должны помочь развивающимся странам и государствам, которые в первую очередь сталкиваются с террористической угрозой, оказать им поддержку в усилении антитеррористических мер и методов по ликвидации экстремизма, - приводит сайт китайского внешнеполитического ведомства слова помощника министра иностранных дел Китая У Цзянхао. - Нужно лучше учитывать позицию, которую занимают указанные страны по вопросам борьбы с терроризмом, их потребности, формировать более реалистичную и доскональную глобальную антитеррористическую стратегию".

По его словам, окончательная победа над экстремизмом возможна лишь тогда, когда правительства заинтересованных государств "выбьют почву из-под ног терроризма" и будут уделять более пристальное внимание экономическим, политическим, социальным, культурным и религиозным факторам. "За последние 20 лет ситуация в Афганистане показала, что силовыми методами искоренить терроризм сложно, <...> они не имеют долгосрочной перспективы", - подчеркнул У Цзянхао.