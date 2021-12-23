СМИ: Тайвань намерен в марте заключить сделку о закупке беспилотников в США

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 декабря. /ТАСС/. Тайвань рассчитывает к марту 2022 года заключить сделку с США о покупке четырех американских беспилотников MQ-9B, предназначенных для морской разведки. Об этом сообщила в четверг газета The Taipei Times со ссылкой на главу оборонного ведомства острова Цю Гочжэна.

В то же время он затруднился ответить на вопрос законодателей, когда может быть подписан документ о закупке сорока самоходных гаубиц M-109A6. Чиновник уточнил, что стороны продолжают согласовывать этот вопрос на фоне возникших разногласий по цене и спецификациям систем высокоточного прицеливания.

США являются главным поставщиком вооружений Тайваню. В ближайшие годы Вашингтон также обещал продать Тайбэю, в частности, партии танков M2A2 Abrams, истребителей F-16V, реактивные системы залпового огня HIMARS, крылатые ракеты, морские мины и другую технику.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с Пекином. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с самоуправляемым островом и поставляет ему вооружения. Это вызывает протесты в КНР, где Тайвань рассматривают в качестве неотъемлемой части китайской территории.