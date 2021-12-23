Минобороны КНР назвало прорывным военное сотрудничество с Россией в 2021 году

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Военное сотрудничество Китая и России в текущем году было прорывным, заявило в четверг Министерство обороны КНР. В ведомстве отметили, что этому способствовали совместные учения "Запад / Взаимодействие - 2021" и "Морское взаимодействие - 2021".

"Эти мероприятия продемонстрировали новый прорыв в стратегическом сотрудничестве между вооруженными силами Китая и России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны.

По оценке ведомства, Китай и Россия своими практическими действиями сделали громкое заявления о "силах, которые придерживаются менталитета холодной войны и тщетно стремятся запугать другие страны". Как говорится в сообщении, оба государства "продемонстрировали миру твердую решимость и волю Китая и России дружить на протяжении поколений и никогда не быть врагами, помогать друг другу и сохранять мир, а также играть активную роль в поддержании глобальной стратегической стабильности".

Совместные российско-китайские стратегические военные учения "Запад / Взаимодействие - 2021" прошли в Нинся-Хуэйском автономном районе с 9 по 13 августа. В них были задействованы около 13 тыс. военнослужащих, примерно 200 самолетов и вертолетов, 200 единиц бронетехники и около 100 артиллерийских систем.

Военно-морские учения "Морское взаимодействие - 2021" прошли в Японском море с 14 по 17 октября. В рамках практических этапов корабли двух стран на полигонах отработали задачи по противоминной обороне с выполнением артиллерийских стрельб. Моряки попрактиковались в совместном тактическом маневрировании и организации связи.