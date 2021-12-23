Парламент Казахстана принял закон об отмене смертной казни

НУР-СУЛТАН, 23 декабря. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг принял закон о внесении изменений и дополнений в законодательство по вопросу отмены смертной казни. Поправки предлагают исключить смертную казнь из всех статей Уголовного кодекса республики. Трансляция заседания велась на сайте парламента.

Изменения в законодательство разработаны в соответствии со Вторым факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленному на отмену смертной казни. Казахстан ратифицировал этот протокол в январе 2021 года.

"Из Уголовного кодекса статья 47 "Смертная казнь" как исключительная мера наказания исключается полностью. Устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, приговоренных к смертной казни, которым после принятия настоящего закона исключительная мера наказания будет заменена лишением свободы в пределах санкции, по которой было осуждено лицо. Поправками исключаются санкции, которые в действующей редакции <...> Уголовного кодекса содержат наказание в виде смертной казни", - говорится в заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената.

Таким образом, самым суровым наказанием в Уголовном кодексе будет пожизненное лишение свободы. "Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан будет способствовать гармонизации национального законодательства с принятыми международными правовыми обязательствами и обеспечению прав человека и гарантии высшей конституционной ценности - права на жизнь", - пояснили в комитете Сената.

После принятия Сенатом закон об отмене смертной казни поступит на подпись президенту Казахстана.

Действующая норма законодательства

В действующем Уголовном кодексе Казахстана смертная казнь предусмотрена по 17 статьям. При этом во всех случаях суд имеет альтернативу в виде пожизненного лишения свободы.

В настоящее время в республике действует мораторий на смертную казнь. 17 декабря 2003 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о введении бессрочного моратория на исполнение приговоров к смертной казни до решения вопроса об ее отмене. Указ вступил в силу с 1 января 2004 года.