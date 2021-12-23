СМИ: Индия второй раз сутки испытала ракету Pralay класса "земля - земля"

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 декабря. /ТАСС/. Индия провела в четверг второе за сутки испытание ракеты нового поколения класса "земля - земля" Pralay. Об этом сообщило в четверг информационное агентство ANI со ссылкой на правительственные источники.

"Сегодня Индия успешно испытала ракету Pralay, которая может достигать цели на расстоянии от 150 до 500 км. Это второе за сутки успешное испытание ракеты", - заявили источники.

"Впервые в Индии два дня подряд проводятся успешные тестовые пуски ракеты собственного производства", - отметили они. Сообщается, что в ходе испытания ракета выполнила все задачи.

В среду "Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провела первый пуск ракеты Pralay с острова Абдул-Калам у побережья штата Одиша. Pralay может быть запущена с мобильной установки. Ее система наведения снабжена передовыми навигацией и авионикой. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх поздравил DRDO с успехом проведенных пусков.