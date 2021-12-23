Оппозиция Армении отказалась от закрытой встречи с Пашиняном по переговорам с Баку

ЕРЕВАН, 23 декабря. /ТАСС/. Парламентские оппозиционные фракции Армении "Армения" и "Честь имею" получили предложение премьер-министра Никола Пашиняна о проведении закрытой встречи для обсуждение переговорного процесса с Азербайджаном, однако отвергли его. Об этом в четверг говорится в совместном заявлении двух фракций.

"Сообщаем вам, что Ален Симонян (спикер парламента - прим. ТАСС) передал оппозиционным фракциям предложение о проведении закрытой встречи с Николом Пашиняном. Оппозиционные фракции заявили, что проведут встречу исключительно в открытых, равных встречах в условиях отчетности перед народом, что было отвергнуто, и мы подтверждаем нашу позицию о нецелесообразности проведения закрытых встреч", - отмечается в заявлении фракций.

Как отмечается в сообщении, "в этот период власти неоднократно доказывали, что тайно от народа ведут сомнительные переговоры, продвигая исключительно свою антинародную повестку". "Формат закрытой встречи по вопросам, которые касаются армянского народа, неприемлем", - говорится в заявлении.

В парламенте Армении 107 депутатов. Большинство - 71 мандат - у партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор", у "Армении" - 29 и у "Честь имею" - шесть.

Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев встретились в Брюсселе 15 декабря. После этой встречи Пашинян предложил оппозиции провести закрытую встречу для обсуждения текущих переговоров с Азербайджаном.

Пашинян и Алиев также провели встречу 26 ноября в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина. Она была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Встреча стала первым очным трехсторонним контактом лидеров стран с января 2021 года и продлилась около трех часов. Российский президент назвал эту встречу полезной и своевременной, а также выразил надежду на соблюдение договоренностей.