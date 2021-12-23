СМИ: в Кабуле прогремел взрыв возле отделения выдачи паспортов

КАИР, 23 декабря. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана в четверг. Об этом сообщило местное агентство Khaama Press.

По его информации, инцидент произошел возле центрального отделения выдачи паспортов в одном из оживленных районов в южной части Кабула. Как уточняют очевидцы, взрыв прогремел в результате детонации магнитной мины, которая была прикреплена к стоявшему возле административного здания автомобилю.

Между тем назначенный захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность пресс-секретаря полиции Кабула генерал Наби Мобин сообщил на своей странице в Twitter, что "в отделение выдачи паспортов пытался проникнуть террорист-смертник, но был ликвидирован службой безопасности". По его словам, в результате случившегося никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее руководство талибов проинформировало о том, что боевики радикального движения могут получать паспорта и другие удостоверения личности только по четвергам.