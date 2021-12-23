Экс-министр обороны Украины: для постановки женщин на воинский учет понадобится два года

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что стране понадобится до двух лет, чтобы поставить на воинский учет женщин в соответствии с расширенным накануне списком специальностей.

В среду был опубликован приказ Минобороны страны, расширяющий список специальностей и профессий женщин, которых будут ставить на воинский учет. Перечень охватывает сотни профессий, при этом работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают по специальностям из этого списка, встали на воинский учет. При принятии на работу у женщин будут проверять наличие документов и отметок о регистрации воинского учета.

"Речь идет о миллионах наших женщин свыше 100 специальностей. От строителей до айтишников, от бухгалтеров до музейных работников, от рестораторов до учителей, от фотографов и телеоператоров до судей и журналистов. На учет будут ставить как руководителей учреждений, так и рядовых работников, включая секретарей и машинисток, продавцов и почтальонов", - написал Гриценко в Facebook.

Он добавил, что женщинам, не вставшим на учет, придется платить штраф 850-1 700 гривен, а их руководителям - 5 100-8 500 гривен. "Понимая масштабы этой работы, могу сказать: на исполнение приказа требуется года полтора - два минимум, и это в мирных условиях, и когда военкомат в каждом районе. А сейчас, в состоянии войны, на фоне децентрализации (со сворачиванием сети госадминистраций и военкоматов), на фоне депрофессионализации властных органов и пандемии (когда поликлиники и врачи, которые должны были проверять взятых на учет, и без того перегружены борьбой с COVID-19) - эта задача практически неподъемна", - считает Гриценко.

Согласно приказу Минобороны, комиссариаты будут ставить женщин на учет при условии, что они пригодны к прохождению воинской службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет). Состояние здоровья определит военная медкомиссия. В перечне, в частности, такие популярные профессии как программисты, врачи, юристы, музыканты, социальные работники, бухгалтеры, сотрудники ресторанов и отелей, журналисты, операторы, пиарщики, издатели и библиотекари.