СБУ обвинила "руководителя ЧВК "Вагнер" в посягательстве на целостность Украины

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения "руководителю частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" в посягательстве на территориальную целостность страны. Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

"Следователи украинской спецслужбы в рамках досудебного расследования заочно сообщили о подозрении (предъявили обвинение) руководителю российской ЧВК "Вагнер". Он причастен к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ведению агрессивной войны", - говорится в сообщении.

Как считают в СБУ, "в период с июля 2014 по март 2015 года он находился на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и действовал по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем". Фамилия обвиняемого не указывается.