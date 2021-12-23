Регулятор ФРГ проверяет правомочность вещания RT DE c сербской лицензией

БЕРЛИН, 23 декабря. /ТАСС/. Германия ратифицировала Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT), но вопрос, может ли немецкоязычный канал RT DE вещать с сербской лицензией в ФРГ, проверяется регулятором страны. Об этом заявил в четверг представитель правительства федеративной республики.

"Для вещания любого рода в Германии нужна лицензия. В плане надзора ответственность за это несут медиарегуляторы федеральных земель. Для вещания RT на немецком языке в Германии до сих пор таких лицензий не запрашивалось и не выдавалось, именно поэтому регулятор Берлина и Бранденбурга (MABB), по данным федерального правительства, начал проверку. Проверяется то, какое значение имеет выданная в Сербии лицензия для допуска немецкоязычных программ RT", - пояснил он.

Согласно информации RT, медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве. В пресс-службе канала назвали действия регулятора неправомерными и выразили уверенность, что данное решение будет пересмотрено в судебном порядке. Позиция MABB до сих пор заключалась в том, что значительная часть сотрудников немецкоязычной службы работает в Берлине, поэтому контент, который распространяется на германскую аудиторию, должен находиться под юрисдикцией ФРГ.

По мнению руководства RT DE, которое ссылается на Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, лицензия, полученная в Сербии, дает ему право на вещание в 33 странах Европы.

17 декабря сообщалось, что медиарегулятор в ФРГ начал проверку в отношении российской сети RT по подозрению в нарушении правил вещания на территории Германии. 16 декабря телеканал RT сообщил, что онлайн-видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала RT Deutsch в день начала его работы. 17 декабря Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения с RT Deutsch на видеохостинге.