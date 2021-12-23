Кулеба: указ Зеленского остановит самодеятельность в комментариях о внешней политике

КИЕВ, 23 декабря. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского, который определяет тех, кто может выступать с официальными заявлениями по внешней политике Киева, призван остановить самодеятельность в этом вопросе со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях", - написал Кулеба в Facebook.

Министр пояснил, что в указе речь идет о праве делать официальные заявления от имени государства, при этом комментировать внешнюю политику могут и другие уполномоченные на это люди. "Комментировать, выступать с разъяснением по поводу внешней политики могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке. И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель офиса президента или спикер МИД не могут давать комментарии - это искажение реальности", - добавил дипломат.

22 декабря Зеленский подписал указ, согласно которому комментировать внешнюю политику страны могут только три человека: глава государства, глава МИД и премьер-министр. Также государственные органы теперь должны согласовывать с МИД подготовку зарубежных визитов, официальные заявления и комментарии по теме внешней политики, подготовку международных двусторонних или многосторонних документов и другие вопросы международного взаимодействия.