Талибы опровергли сообщения о предложении заплатить им $6 млн за охрану персонала ООН

ТЕГЕРАН, 23 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Афганистана, назначенное движением "Талибан" (запрещено в РФ), опровергло информацию о предложении ООН выплатить радикалам $6 млн за охрану сотрудников и объектов всемирной организации в этой стране.

"МВД Афганистана опровергло распространенные в СМИ сообщения о предложении ООН [выплатить ведомству] $6 млн в обмен на обеспечение безопасности своих представительств и сотрудников в Афганистане и считает их ложными", - говорится в заявлении, размещенном в четверг на странице "Исламского эмирата Афганистан" (используемое талибами название государства) в Twitter.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ ООН информировало, что международная организация планирует выплатить талибам упомянутую выше сумму в целях обеспечения охраны объектов и работников Объединенных Наций в Афганистане. $4 млн пойдут на увеличение зарплаты охранникам до $319 и выплату им пособия на питание в размере $90 в месяц. Миссия ООН по содействию Афганистану планирует потратить еще $2 млн "на аналогичные услуги".

По словам источника агентства, Объединенные Нации компенсировали бывшему правительству в Кабуле расходы на защиту объектов организации.

Проблема санкций

Агентство обратило внимание на тот факт, что МВД радикалов возглавляет полевой командир и главарь группировки "Сеть Хаккани" Сираджуддин Хаккани, находящийся под действием санкций ООН и США, как и многие члены "Талибана". По мнению экспертов, выплаты боевикам могут явиться нарушением санкционного режима.

Министерство финансов США в среду представило три новые генеральные лицензии, которые предусматривают ряд исключений из режима американских санкций. Две лиценции разрешают должностным лицам США, ООН и ряда других международных организаций осуществлять транзакций с участием представителей "Талибана" и "Сети Хаккани", если эти операции проводятся в рамках официальной деятельности Вашингтона и соответствующих международных структур. Третья лицензия предусматривает исключения для неправительственных организаций, занимающихся гуманитарными проектами в Афганистане.